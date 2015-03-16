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غلق 85 مزلقانا غير قانونية على شريط السكة الحديد بالغربية

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غلق 85 مزلقانا غير قانونية على شريط السكة الحديد بالغربية غلق 85 مزلقانا غير قانونية على شريط السكة الحديد بالغربية
قرر سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية غلق 85 مزلقانا غير قانونى على شريئط السكة الحديد بأنحاء المحافظة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومرور الغربية والسكك الحديدية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الإعلاميين بالمحافظة بحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة واللواء طلعت عبد الحميد وممثلى الصحف القومية والحزبية والمستقلة بالمحافظة.

وأوضح المحافظة أن ذلك القرار يأتى لمنع تكرار الحوادث التى شهدتها الجمهورية فى الفترة الماضية خاصة حادث مدرسة الشروق والذى راح ضحيته عدد من أبناء محافظة الغربية.

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مصر 365