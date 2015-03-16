محافظ الفيوم بعد انفجار قنبلة قرب مسكنه: الإرهاب لن يعرقل مسيرة التقدم

أصدرت محافظة الفيوم بيانا تؤكد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار المسكن الخاص لمحافظ الفيوم، نتج عنها عدة تلفيات وتصدعات بالسور الخارجى وتكسير لزجاج الواجهة.

من جانبه أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن الإرهاب الغاشم لن يعرقل مسيرة التقدم والتنمية والفرحة التى تعيشها مصر حالياً فى أعقاب نجاح المؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى أن كل فئات الشعب ستتكاتف لمكافحة الإرهاب والوقوف خلف القيادة السياسية ضد الإرهاب الأسود، مؤكداً أن محاولات الإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار ستبوء بالفشل ولن تزيدنا إلا إصراراً وقوة ووحدة للصف.

وأضاف أننا على قلب رجل واحد ولن نتوانى عن تقديم أرواحنا فداء للوطن كباقى الشرفاء الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل مصرنا الغالية عازمين على محاربة الإرهاب والتطرف أياً كان شكله حتى تحقيق الأمن فى كل ربوع مصر.

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