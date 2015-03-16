8 حالات جدرى بمدرسة فى كفر الشيخ واتخاذ الإجراءات الوقائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية اليوم الاثنين بمدارس المحافظة لظهور 8 حالات مصابة بالجدرى بمدرسة زهران للتعليم الأساسى بسيدى غازى التابعة لإدارة سيدى غازى التعليمية وتم إبلاغ إدارة الطب الوقائى بمديرية صحة كفر الشيخ. وانتقل على الفور مدير عام الطب الوقائى برفقة متخصصين، وتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب ومنحهم إجازة 15 يوماً، كما تم تطهير المدرسة وعمل ندوة توعية للمدرسين والطلاب.

وأكد المهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه أصدر تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال الاهتمام بالنظافة فى المدارس والمرور الدورى للزائرات الصحيات على الطلاب بإشراف الطبيب المختص وبالتعاون مع مجالس الأمناء بالمدارس حفاظاً على صحة التلاميذ.