بدء مؤتمر زويل بحضور وزراء ورجال أعمال لإعلان دعم المدينة العلمية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للعالم الدكتور أحمد زويل، بمقر مشروع مدينة زويل الجديد بحى حدائق أكتوبر.

ويأتى المؤتمر للإعلان عن دعم مالى كبير مُقَدَّم من إحدى المؤسسات الكبرى للمشروع القومى للنهضة العلمية "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

ويحضر المؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور خالد زكريا، واللواء محمد أمين، والمهندس سميح ساويرس، والدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى الأسبق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعض رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والشخصيات العامة.

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