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الرئيس السيسى فى كلمة الترحيب بالقمة العربية: أمتنا تواجه تحديات جسام

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الرئيس السيسى فى كلمة الترحيب بالقمة العربية: أمتنا تواجه تحديات جسام الرئيس السيسى فى كلمة الترحيب بالقمة العربية: أمتنا تواجه تحديات جسام
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أمتنا العربية تواجه تحديات جسام لا تخفى على بصير وبما يستوجب منا جميعا دعم جامعتنا العربية وتحركاتها لتصبح القاطرة التى توحد كلمة الدول والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وتجعل لها من أسباب القـوة ما يعضد من مكانة أمتنا العربية على الساحة الدولية ويسهم فى إدراك الغايات التى تتطلع إليها شعوبنا العربية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى - فى كلمة الترحيب باستضافة للقمة العربية التى تعقد بشرم الشيخ، والتى نشرت على الموقع الرسمى للقمة العربية - "يطيب لى أن أرحب بكم فى أرض مصـر للمشاركة فى الدورة العادية السادسة والعشرين للقمة العربية، والتى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2015 تحت عنوان "سبعون عاما من العمل العربى المشترك".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن مصر بيت العروبة وحاضنة العمل العربى المشترك تستضيف هذه القمة والتى تتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء جامعـة الدول العربية (1945 - 2015) فى ظل ظرف تاريخى عربى استثنائى يشهد تحولات مهمة تحيط بوطننا العربى وتؤثر على روابط العمل العربى على أصعدته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرِها".

وأوضح الرئيس السيسى: "إننا فى مصر، وإذ نؤكد على استعدادنا التام لبذل كافـة الجهود لإنجاح فعاليات الدورة السادسة والعشرين مـن القمة العربية فإننا نرحب مجددا بكم فى أرض الكنانة ونتطلــع إلى مشاركتكم المثمرة والفعالة وبما يضمن نجاح القمة وتنفيذ مقرراتها".


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مصر 365

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