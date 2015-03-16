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تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" لجلسة 18 مارس

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تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" لجلسة 18 مارس تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" لجلسة 18 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 مارس الجارى، لمشاهدة محتوى وحدات التخزين .

وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومى بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض وإحضار الفنى المختص بذلك، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة وإلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على الجهات الأمنية.

وقررت المحكمة عرض المتهم "أحمد إسماعيل" على طبيب السجن لإعداد تقرير طبى بحالته، كما صرحت بإدخال العلاج اللازم للمتهم "خالد حمدى" بعد فحصه .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
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مصر 365

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