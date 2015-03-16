المحكمة الاقتصادية تحدد 29مارس لنظر دعوى عمرو دياب لوقف عرض "المفاجأة"

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد الدقن رئيس المحكمة، جلسة 29 مارس لنظر الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد قناة "MBC مصر " والمذيع ممدوح موسى وآخرين، لوقف عرض برنامج "المفاجأة"، لعدم حصولهم على موافقة كتابية من الهضبة، معتبرًا أن عرض البرنامج يعود بالضرر عليه، كما حددت المحكمة الدائرة الأولى مستعجل برئاسة المستشار طارق غنيم، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد لنظر الجلسة.

وقالت عريضة الدعوى المقدمة من أشرف عبد العزيز، دفاع المطرب عمرو دياب، والتى تحمل رقم 11 لسنة 2015 أن المطرب فوجئ بإعلان تم بثه على قناة أم بى سى مصر، مفاده أنه سوف تتم إذاعة برنامج تحت مسمى "المفاجاة.. أيام من حياة الهضبة" تقديم المذيع ممدوح موسى وتحدد إذاعته فى 1 مارس من العام الجارى، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأن أجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، وأن عمرو دياب لم يصرح بإذاعة الحوار فى أى من وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة.

وطالبت الدعوى وقف عرض البرنامج المذاع على قناة MBC لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب وذلك طبقا للمادة ١٥٦ من قانون الملكية الفكرية والفقرة الأولى من نص المادة ١٥٩ من القانون، التى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقة بغير إذن كتابى مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظور إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة واذاعتها مكفول بذات القانون وكذلك حق التأجير أو الإعارة.

- فى أزمة برنامج "المفاجأة".. عمرو دياب يطعن ضد رئيس اتحاد التليفزيون ونايل سات لوقف البرنامج.. وممدوح موسى: "الهضبة أخويا وأنا عمرى ما هضره" ويؤكد: لا أصدق أنه يرفع قضية ضدى ومستمر فى عرض الحلقات