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فتح أبواب معهد الفلك أمام المواطنين لمشاهدة كسوف الشمس الجمعة المقبل

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فتح أبواب معهد الفلك أمام المواطنين لمشاهدة كسوف الشمس الجمعة المقبل فتح أبواب معهد الفلك أمام المواطنين لمشاهدة كسوف الشمس الجمعة المقبل
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أن قسم الفلك مع قسم الشمس وأبحاث الفضاء سيقومان بتغطية الكسوف الكلى الذى ستشهده الأرض الجمعة المقبل بمقر المعهد "مرصد حلوان سابقا".

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استقبال المهتمين المصريين وغير المصريين بهذا الحدث، وسيتم الإجابة عن أسئلتهم، وتمكينهم من رؤية الكسوف من خلال التليسكوبات الصغيرة.

وأوضح أن وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا تشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوفا جزئيا يبدأ فى مصر فى ذلك اليوم الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبا ظهرا.

جدير بالذكر أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا تشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوفا جزئيا يبدأ فى مصر فى ذلك اليوم الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبا ظهرا.

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مصر 365

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