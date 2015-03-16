مستشار وزير التعليم العالى يحذر طلاب الجامعة من التعامل مع منظمات خارجية

أكد الدكتور حسام مصطفى، مستشار وزير التعليم العالى، أن هناك عددا من المنظمات الممولة من الخارج وغير الوطنية تحاول استقطاب طلاب الجامعات خاصة من لديهم نشاط بالجامعات بحجة دعم أنشطتهم، إلا أنها تورط الطلاب فى أمور تضر بمصلحة البلاد.

وحذر الدكتور حسام مصطفى مستشار وزير التعليم العالى طلاب الجامعات من الوقوع فريسة لهذه المنظمات قائلا، خلال اللقاء الطلابى الذى عقد بوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع الطلاب، وسيتم تمويل مبادراتهم وأنشطتهم من خلال وحدة تطوير المشروعات فى إطار رسمى ومعروف.

وطالب مستشار الوزير طلاب الجامعات بتجميع المبادرات الخاصة بالقضايا المجتمعية فى قطاعات لجمع الأهداف المشتركة لتشكيل فريق عمل مشترك لكل مبادرة للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع وصرف دعم مادى لتنفيذ تلك المبادرات.