وزير الرى: توقيع بروتوكولات مع 19 مستثمراً لزراعة واستصلاح 600 ألف فدان

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه تم توقيع بروتوكولات مع 19 مستثمراً لمساحات تقدر بحوالى 600 ألف فدان، مشيراً إلى أن هناك المزيد من المشروعات التى سيتم طرحها فى المرحلة المقبلة بعد استيفاء دراسات الجدوى الخاصة بها حتى يكون ذلك حافزاً للمستثمرين على المشاركة فيها.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات له اليوم، خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، شرح فيه نتائج اجتماعات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 13 – 15 مارس بمدينة شرم الشيخ، بأنها كانت مثمرة وفاقت كل التوقعات .

> وأشاد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى بالتنظيم، معتبراً أن نجاح المؤتمر يعد نجاحا لمصر كلها لأنه فتح آفاقاً واسعة للاستثمار فى عدة مجالات تمس أهم القطاعات بالدولة.

>وعرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى 4 مشروعات تم طرحها من خلال المؤتمر وهى " مشروع استصلاح واستزراع المليون فدان وتوفير الطاقة الشمسية، ومشروع حواجز الأمواج أمام شاطئ بورسعيد، ومشروع تطوير القناطر الخيرية، ومشروع إنشاء مركز لوجستى بمتحف أسوان".

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