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الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي

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الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي

عقد الرئيس عبد الفتاح اجتماعا بعد ظهر اليوم الإثنين بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الوزارية، لمتابعة تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مستقبل الذي اختتم أعماله مساء أمس بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ ما تم طرحه خلال المؤتمر من مشروعات واستثمارات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن .

وأشار السيسي، في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر، إلى أن على المصريين التقدم بسرعة فائقة والعمل بهمة لتحقيق ما تصبو إليه مصر من تحديث ومكانة ورخاء.

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