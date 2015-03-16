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مصرع وإصابة 85 شخصا فى اشتباكات بين الجيش السودانى ومتمردين بكردفان

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مصرع وإصابة 85 شخصا فى اشتباكات بين الجيش السودانى ومتمردين بكردفان مصرع وإصابة 85 شخصا فى اشتباكات بين الجيش السودانى ومتمردين بكردفان
لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون فى الهجوم الذى شنته عناصر متمردة من الجبهة الشعبية- قطاع الشمال- بالسودان، على منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال اليومين الماضيين.

وأكد والى جنوب كردفان آدم الفكى- فى تصريح صحف اليوم الاثنين، أن الهجوم الغادر، الذى شنته المجموعات المسلحة المتمردة، أدى كذلك إلى تدمير وحرق المئات من المنازل، كما فقدت نحو 250 أسرة كافة ممتلكاتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية والقوات الأمنية الأخرى، أحكمت سيطرتها كاملة على الأوضاع الأمنية بمدينة "كلوجى" بجنوب كردفان، التى شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتمردين، وأن المواطنين بدأوا فى العودة إلى مناطقهم.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من محلية "كلوجى" لإجراء عمليات حصر الخسائر، لافتا إلى وجود خسائر كبيرة وسط ممتلكات المواطنين العزل.

وكشف الفكى عن وجود 5 آلاف نازح وصلوا منطقة "أبو جبيهة" بجنوب كردفان، مؤكدا أن الولاية تعمل حاليا على إعادتهم لمنطقتهم، خاصة بعد سيطرة الجيش على جميع المناطق المستهدفة من أجل زعزعة الانتخابات المقبلة.

وبدورها، أعلنت مفوضية العون الإنسانى بالسودان أنها ستضطلع بدورها كاملا تجاه المتأثرين إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية وعودتهم إليها، وأشادت بالدعم الذى قدمته المجتمعات المحلية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة السودانية أكدت أن قواتها صدت هجوما شنه متمردو الجيش الشعبى على مدينة "كلوجى" بولاية جنوب كردفان الخميس الماضى، مشيرة إلى أن فلول المتمردين، خسروا عددا كبيرا من مقاتليهم بعد أن بسط الجيش السودانى سيطرته على الموقف.
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