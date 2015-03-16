تركيا تندد بتصريحات كيرى حول ضرورة التفاوض مع الأسد لإنهاء حرب سوريا

نددت تركيا الاثنين بتصريحات وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الذى اعتبر انه على واشنطن ان تتفاوض مع الرئيس السورى بشار الاسد لانهاء النزاع فى سوريا.

وقال وزير الخارجية التركى مولود تشاوش اوغلو لوكالة انباء الاناضول ان مشاكل سوريا الحالية مع حلول الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع فى مارس 2001 سببها نظام الاسد، ونقلت عنه الوكالة قوله خلال زيارة الى كمبوديا "ماذا هناك لكى يتم التفاوض حوله مع الاسد؟".

وقال "اى مفاوضات ستجرى مع نظام قتل اكثر من 200 الف شخص واستخدم اسلحة كيميائية، وتساءل وزير الخارجية التركى "حتى الان، اى نتيجة تحققت (مع النظام) عبر المفاوضات؟".

وقال ان كل الاطراف يجب ان تعمل من اجل "انتقال سياسي" فى سوريا، وقد واجه النظام السورى انتقادات متكررة فى السابق لاستخدامه اسلحة كيميائية حتى بعد اتفاق دولى تم فى 2013 من اجل نقل كل الترسانة الكيميائية من البلاد واتلافها.

وكان كيرى اقر فى تصريحات خلال نهاية الاسبوع بانه على واشنطن ان تتفاوض مع الاسد لانهاء الحرب، وقال كيرى فى مقابلة اجريت السبت "علينا ان نتفاوض فى النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض فى اطار مؤتمر جنيف 1"، مضيفا ان واشنطن تعمل بكل قوة من اجل "احياء" الجهود للتوصل الى حل سياسى لانهاء الحرب، إلا ان المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مارى هارف نفت لاحقا حدوث اى تغيير فى السياسة الاميركية.

ويدعو الرئيس التركى رجب طيب اردوغان باستمرار الى رحيل الاسد من اجل التوصل الى حل ينهى النزاع فى سوريا.

وفيما يتزايد التجاذب بين واشنطن وانقرة، عبر مسؤولون اميركيون عن خيبة املهم من الدعم المحدود الذى قدمته تركيا للتحالف الدولى الذى يقوم بحملة ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق.