إعدام سعودى فى الرياض بتهمة القتل

أعلنت السلطات السعودية ، إعدام مواطن فى الرياض إثر إدانته بالقتل، ما يرفع عدد الأشخاص الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالى إلى 45 شخصا بينهم اجانب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن وزارة الداخلية ان سعد عبد الله الجديد، أعدم بعد أن ادين بقتل مواطنه عبدالله بن فرج القحطانى، وكانت منظمة العفو الدولية اعربت مؤخرا عن قلقها من "الوتيرة غير المسبوقة" لتنفيذ الاعدامات فى السعودية.

وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر، واعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة فى المملكة العام الماضى بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، مقابل 78 شخصا فى 2013.