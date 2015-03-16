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ولى العهد السعودى يؤكد الأهمية التى توليها بلاده لعلاقاتها مع الصين

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ولى العهد السعودى يؤكد الأهمية التى توليها بلاده لعلاقاتها مع الصين ولى العهد السعودى يؤكد الأهمية التى توليها بلاده لعلاقاتها مع الصين

الرياض /أ ش أ/

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى أن المملكة تولى اهتماما بالعلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية بصفة عامة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل خاص.
>جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين وزير التجارة الصينى رئيس الجانب الصينى فى اللجنة / الصينية المشتركة قاو هو تشنج التى تعقد اجتماعاتها حاليا فى الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات كافة.
>حضر اللقاء وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومن الجانب الصينى سفير الصين لدى المملكة لى تشنج ون.
>كما بحث وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع وزير التجارة الصينى العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة، وتعزيز التعاون التجارى والصناعى بتشجيع القطاع الخاص فى كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.
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