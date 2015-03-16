بالصور.. محافظ القاهرة يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لمحافظتي القاهرة والجيزة

شهد د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة حفل تكريم 30 أم مثالية علي مستوى محافظتي القاهرة والجيزة والذي تنظمه مؤسسة ” واحد من الناس ” بمسجد الرحمن الرحيم وبدعم من مؤسسة توشيبا العربي بحضور د.عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ود. محمد الصهرجتي أمين عام جمعية واحد من الناس وإبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة شركة توشيبا العربي .

وأكد خلالها عمرو الليثي بأنه تم اختيار الامهات المثاليات طبقًا لمعايير محددة من قبل الجمعية لأمهات من الأماكن الأكثر احتياجًا بمحافظتي القاهرة والجيزة ومن لهم أولاد ذو إعاقة خاصة بمعاونة مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظتين.