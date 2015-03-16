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محافظ المنيا يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي “الهوية في عالم متغير”

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محافظ المنيا يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي “الهوية في عالم متغير” محافظ المنيا يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي “الهوية في عالم متغير”

“مؤتمر” الهوية في عالم متغير

شهد اللواء صلاح الدين -محافظ المنيا- اليوم، زياده أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين، بعنوان “الهوية في عالم متغير”، الذي يستمر من 16 ــ 18 مارس الجاري، وتنظمه كلية الآداب بجامعة المنيا، بحضور الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ودكتور أحمد فاروق عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد زايد، رائد علم الاجتماع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين من كافة الكليات بالجامعات العربية، والمراكز البحثية.

أشاد المحافظ باختيار موضوع المؤتمر، في توقيت يشهد العديد من المتغيرات و التيآثرت بشكل واضح في الهوية، موضحاً أن الشعب المصري، نموذج متفرد من الشعوب، ولا يستطع احد أن يفهم ويعي مقدرات، وردود أفعال هذا الشعب ببساطة، مؤكدا أن بداية الهوية هي الإيمان فعلى بارض ، و بعثت أول دعوة للتوحيد، فضلا عن كون مصر هي أصل الهوية العربية، وعلى مر العصور يسجل التاريخ، أن مصر كانت مهد التسامح وقبول الأخر.

هذا وقد أرسل المشاركون فى المؤتمر، رسالة دعم وتأييد قرارات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقد خلال الفترة من 13 – 15 مارس الجاري.

هذا ويتضمن المؤتمر، عددًا من المحاور الهامة، منها الهوية الثقافية والهوية والقيم، والإبداع والهوية، والفكر،والعولمة، وقبول الآخر والقوميات، كما تم خلال المؤتمر، تكريم الأديب المصري الكبير “بهاء طاهر” وتسلم درع التكريم للدكتور “احمد السعدني” رئيس قسم اللغة العربية الأسبق .

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