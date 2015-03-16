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"السويدى": توقيع بعض مشروعات اتحاد الصناعات المطروحة بالمؤتمر الاقتصادى

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"السويدى": توقيع بعض مشروعات اتحاد الصناعات المطروحة بالمؤتمر الاقتصادى "السويدى": توقيع بعض مشروعات اتحاد الصناعات المطروحة بالمؤتمر الاقتصادى
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، أنه تم التوقيع على بروتوكولات لتنفيذ بعض مشروعات الاتحاد التى تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ،موضحا أن تلك المشروعات متخصصة لإنشاء مناطق ومجمعات صناعية .

وأضاف "السويدى"، فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر حقق نجاحا فائقا نظرا لجدية عرض المشروعات المطروحة بخلاف تعديل التشريعات التى قامت بها والتى جعلت من المستثمر شريك أساسى فى بناء الدولة مما انعكس بالإيجاب والحماس على المستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح السويدى، أن الاتحاد دعا المستثمرين الاجانب أنه فى حال وجود أية ملاحظات منهم على القوانين أو تشريعات الاستثمار يتم توجيهها للاتحاد لإيضاحها ،ما ينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الاستثمار" .

وأشار السويدى، إلى أن مشاركة الوفود الأجنبية فى المؤتمر سواء على مستوى الحضور السياسى أو الاقتصادى لفت أنظار العالم إلى بطريقة تملؤها ثقة كبيرة فى أداء اقتصادها مدللا على ذلك بالحضور الهائل لرجال اعمال من كبريات الشركات العالمية والتى تفوق استثماراتها استثمارات دولا بالكامل ،اضافة إلى حرص كافة المستثمرين على المشاركة ومتابعه جميع جلسات المؤتمر حتى نهايته.

وقال رئيس اتحاد الصناعات إن " الإتحاد سيستأنف جولاته الترويجية فى دول العالم لجذب الاستثمارات إلى مصر مشيرا إلى أن الزيارة القادمة ستكون إلى هولندا وسويسرا، كما أن لجنة شئون أفريقيا بالاتحاد سترسل وفودا إلى دول أفريقية".

وتابع" الاتحاد سيستأنف المشاركة أيضا فى وضع التشريعات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن هناك حزمة من التشريعات ستظهر قريبا ستساهم فى تحسن بيئة الاعمال".

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مصر 365

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