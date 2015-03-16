شكري يلتقي بأعضاء وزارة الخارجية المشاركين في تنظيم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

اجتمع وزير الخارجية سامح شكرى بأعضاء وزارة الخارجية في شرم الشيخ والذين مثلوا أحد أهم أضلاع تنظيم المؤتمر وقدم لهم الشكر على ما أظهروه من مستوى محترف ودور هام فى استقبال وتوديع الوفود ومرافقة رؤساء الوفود وعمليات التسكين وتوجيههم والإهتمام بهم، وقد حضر اللقاء الذي تم بالامس في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ قبل مغادرة الوزير في طريقه للقاهرة حوالي ١٠٠ شخص ما بين دبلوماسيين وإداريين وخدمات معاونة.

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> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير شكرى شدد خلال اللقاء علي أهمية مساهمة أبناء الوزارة فى التحضير والإعداد للمؤتمر سواء قبل انعقاده وخلال انعقاد المؤتمر بما أسهم فعلياً في خروجه بالشكل اللائق والمتميز.

وأشاد الوزير شكري خلال اللقاء ايضا بأهمية الدور البارز الذي قامت به السفارا والقنصليات المصرية في الخارج قبل انعقاد المؤتمر والترويج له وحث دول العالم المدعوة المشاركة بكثافة وعلي مستوي رفيع، الامر الذي كان له الأثر الفعال في تأمين المشاركة الدولية الكثيفة ورفيعة المستوي كن جانب الدول والشركات علي حد سواء.

وقال عبد العاطي أن الوزير شكري جدد خلال اللقاء المطالبة لأبناء وزارة الخارجية وكوادرها لاستمرار العمل والجهد والبذل والعطاء لأجل الوطن والتحضير الجيد للقمة العربية القادمة في شرم الشيخ أواخر الشهر الحالي، منوها بأنهم يعدون من خيرة أبناء مصر والى جانب كونهم خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية خارجيا، فإنهم يشكلون واجهة مصر أمام العالم الخارجي.