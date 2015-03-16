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“المنوفية” تعقد محاكاة للمؤتمر الاقتصادي لدعم استثماراتها بحضور “جودة “

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“المنوفية” تعقد محاكاة للمؤتمر الاقتصادي لدعم استثماراتها بحضور “جودة “ “المنوفية” تعقد محاكاة للمؤتمر الاقتصادي لدعم استثماراتها بحضور “جودة “

صلاح جودة

عقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ظهر اليوم الإثنين ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بشبين الكوم، محاكاة للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لتعميم الفكرة بجميع المحافظات تحت عنوان ” المؤتمر الإقتصادى لمحافظة المنوفية ” بحضور عدد من مستثمري ورجال أعمال وأصحاب مصانع بمنطقتى السادات وقويسنا .

شارك فى الاجتماع الدكتور صلاح جودة، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لبحث سبل دعم المشروعات والاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي يهدف إلى خدمة أبناء المحافظة ودعم الاستثمارات الجديدة بقويسنا والسادات.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن المؤتمر يهدف إلى حل مشاكل المستثمرين الموجودين فى المحافظة وانه يسعى الى محاكاة المؤتمر الاقتصادى المصرى بشرم الشيخ , مضيفا ان جميع اجهزة الدولة تقف مع رجال الاعمال والمستثمرين من اجل النهوض بالمجتمع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والتوسع في الاستثمار واستغلال الموارد البشرية المهدرة .

وأكد الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، إن هناك عدد من المشاكل التى تواجة المستثمرين خلال الفترة الماضية وانه لابد من التعامل مع اغلبها بروح القانون من اجل المرور بالدولة من المرحلة الصعبة .

وأضاف جودة موجها رسالتة الى رجال الاعمال ان قانون الاستثمار الجديد سيعطى العديد من المميزات للشركات المساهمة الموجودة فى والتى تسعى الى النهوض بالدولة ، مضيفا ان اراضى التنمية العمرانية فى معظم المدن سيتم اعطائها بحق انتفاع 89 سنة وفى الاراضى الموجودة لـ 7 محافظات الجديدة ومن سيعمل على تنمية الارض سيحصل على الارض حق انتفاع 99 سنة ، وهى نفس تنمية الساحل الشمالى فى الصين .

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