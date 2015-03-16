تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا بأحداث الوزراء إلى 2 إبريل.. وإحالة متهمة للأحداث

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ،تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا ، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”احداث مجلس الوزراء ل 2 أبريل المقبل للاطلاع كما طلب الدفاع و عرض المتهمين علي الطب الشرعي و نبد خبير اجتماعي لاعداد تقرير الحاله الاجتماعيه عن أحد المتهمين

و قالت المحكمه ان المتهمه نعمه السيد من موالد 25 يناير 1997 و كانت لم تبلغ 15 سنه وقت الاحداث و حكمت المحكمه باحالتها الي محكمه الاحداث لاتخاذ الاجراءات المناسبة لها

والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً “غيابياً” بالسجن المؤبد” ، الى جانب معاقبة 39 متهماً “احداث” بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.