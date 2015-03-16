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بالصور.. محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية

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بالصور.. محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية بالصور.. محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية

محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاحتفال بيوم المرأة المصرية بفرع المجلس القومي للمرأة بقنا بحضور السيدة عنايات السيد مقرر فرع المجلس والعميد أسامة العدل مقرر مناوب فرع المجلس والأستاذ محمد فنجري وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة وعدد كبير من القيادات النسائية بالمحافظة .

ويرجع الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16مارس من كل عام الي ذكري أول مسيرة شعبية نسائية بقيادة هدي شعراوي وسقوط أول شهيدة علي يد قوات الاحتلال البريطاني أثناء ثورة 1919 المجيدة .

وأشاد محافظ قنا بدور المرأة الرائد في ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية كما شاركت المرأة في صياغة الدستور الجديد للبلاد والذي أعطي لها حقوقها كاملة في المساواة مع الرجل والتمثيل في المجالس النيابية وتولي الوظائف العامة كوزيرة والعمل في الجهات والهيئات الدبلوماسية والقضائية وحمايتها من جميع أشكال العنف .

ووجه الهجان دعوة إلي الاهتمام بتنظيم الأسرة والحد من التضخم السكاني في والذي يعوق التقدم الاقتصادي ويقلل من حجم الاستثمارات الموجهة إلي التنمية . وطالب المجلس القومي للمرأة بقنا بإعطاء هذه القضية اهتماما خاصا ووضع خططا وتحرك سريع للسيطرة علي النمو السكاني الكبير .

وأشارت عنايات السيد ان المجلس يسعي إلي عقد ندوات صحية حول نبذ السلوكيات الخاطئة مثل ختان الإناث والمحافظة علي صحة الطفل بالتعاون مع ممثلي وزارة الصحة وإطلاق قوافل طبية بالمشاركة مع جامعة جنوب الوادي . كما يعقد المجلس العديد من الندوات في مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا تهدف إلي مكافحة العنف ضد المرأة ومساعدة السيدات علي استخراج بطاقات الرقم القومي وإطلاق مبادرات محو أمية المرأة .

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