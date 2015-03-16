مصرع شخص وإصابة 9 فى تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل فى الغربية

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بإصابات خطيرة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق المحلة طنطا بالقرب من قرية الرجدية مركز طنطا.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور مجدى عوض رئيس مرفق الإسعاف بالغربية إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثة لمستشفى طنطا الجامعى.

كما انتقل قيادات المرور وضباط الشرطة لإعادة حركة المرور على الطريق بعد توقفه لأكثر من نصف ساعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة طنطا بالقرب من قرية الرجدية مركز طنطا نتج عنه مصرع شخص يدعى أدهم.ص.ا50سنة مقيم قرية بلقينا مركز المحلة متأثرا بإصابته بنزيف داخلى بالبطن والمخ وإصابة كل من ياسمين.م.ا 20سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيسر وجرح متهتك، دولت.ع.م 19سنة مصابة اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم، يارا.ط.ف 20سنة مصابة بكسر بالفك والحوض، ياسمين.ا.ا 20سنة المحلة مصابة بكسر بالقدم الأيمن وكدمات بالجسم، احمد.ع.ا 26سنة المحلة مصاب اشتباه bc وكدمات بالجسم، مصطفى.ا.م 35سنة مصاب جرح قطعى بالوجه 15سم واشتباه bc ،سناء.ع.ب 21سنة مصابة بكسر بقاع الجمجمة وكسر بالساق الأيمن، مصطفى.م.ا 25سنة المحلة مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم ،المرسى.ا.ا 60سنة مقيم قرية شونى مركز طنطا مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.