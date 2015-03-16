أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 9 فى تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل فى الغربية

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 9 فى تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل فى الغربية مصرع شخص وإصابة 9 فى تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل فى الغربية
لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بإصابات خطيرة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق المحلة طنطا بالقرب من قرية الرجدية مركز طنطا.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور مجدى عوض رئيس مرفق الإسعاف بالغربية إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثة لمستشفى طنطا الجامعى.

كما انتقل قيادات المرور وضباط الشرطة لإعادة حركة المرور على الطريق بعد توقفه لأكثر من نصف ساعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة طنطا بالقرب من قرية الرجدية مركز طنطا نتج عنه مصرع شخص يدعى أدهم.ص.ا50سنة مقيم قرية بلقينا مركز المحلة متأثرا بإصابته بنزيف داخلى بالبطن والمخ وإصابة كل من ياسمين.م.ا 20سنة مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيسر وجرح متهتك، دولت.ع.م 19سنة مصابة اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم، يارا.ط.ف 20سنة مصابة بكسر بالفك والحوض، ياسمين.ا.ا 20سنة المحلة مصابة بكسر بالقدم الأيمن وكدمات بالجسم، احمد.ع.ا 26سنة المحلة مصاب اشتباه bc وكدمات بالجسم، مصطفى.ا.م 35سنة مصاب جرح قطعى بالوجه 15سم واشتباه bc ،سناء.ع.ب 21سنة مصابة بكسر بقاع الجمجمة وكسر بالساق الأيمن، مصطفى.م.ا 25سنة المحلة مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم ،المرسى.ا.ا 60سنة مقيم قرية شونى مركز طنطا مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365