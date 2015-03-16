محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة لزواج الأيتام

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، مبادرة لزواج الأيتام بالتعاون مع جمعية الأورمان لزواج 38 عروسة بمنحها 3 آلاف جنيه لكل عروسة.

وجاء ذلك في إطار استعداد محافظة الوادي الجديد للاحتفال بيوم اليتيم العالمي، وتقرر فتح منحة الزواج للأيتام بالمحافظة طوال العام، وتخصيص مبلغ 25 ألف جنيه توزع على الأيتام بالمحافظة والأمهات المثاليات من الأرامل والطلبة المتفوقين في التعليم وحفظة القرآن الكريم.

وأعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، مبادرة أخرى لإعلان الوادي الجديد خالية من أمراض القلب والعيون مع نهاية عام 2015 ، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان التي تقوم حاليا بتلقي الحالات لعلاجها .

وأكد مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، أن الاحتفال بيوم اليتيم يتم تحت إشراف رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان المهندس حسام القباني، وأن منحة زواج اليتيمات تقوم بها جمعية الأورمان على مستوى الجمهورية، وسوف تقدم بمحافظة الوادي الجديد تفعيلا لمبادرة المحافظ لزواج الأيتام لمساعده الفتيات المقبلات على الزواج وسوف تستمر طوال العام.

وأضاف مدير مشروعات الأورمان بالوادي الجديد العميد أحمد الدسوقي، أنه تم توزيع 10 آلاف بطانية وعدد 14 طن لحوم مجمده وتم ذبح 30 عجل أضاحي، وإقامة 4 معارض ملابس جديدة بمراكز المحافظة بإجمالي 10 ألاف قطعة ملابس جديدة، وأنه تم صرف تعويضات من جمعية الأورمان لمتضرري حريق عين عيسى بمركز بلاط بمبلغ 30450 جنيه وتم توزيع عدد 6 آلاف كرتونة على الفئات المستحقة والحالات الأولى بالرعاية.