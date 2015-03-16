أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. «قومي المرأة بالوادي الجديد» ينظم احتفالية بيوم المرأة المصرية

Google+ Print
بالصور.. «قومي المرأة بالوادي الجديد» ينظم احتفالية بيوم المرأة المصرية بالصور.. «قومي المرأة بالوادي الجديد» ينظم احتفالية بيوم المرأة المصرية

جانب من احتفالية يوم المرأة المصرية بالوادي الجديد

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفالية بيوم المرأة المصرية بمقر الفرع بمدينة الخارجة.

وحضر الاحتفالية العميد جمال عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة المساعد نائبا عن محافظ الوادي الجديد، والقي كلمة عن دور المرأة المصرية علي مدار التاريخ ودور الام في تنمية المجتمع . وقالت نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية تضمن محاور دور المرأة والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دور المرأة في نبذ العنف والتطرف ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت عزمي، أن المؤتمر شارك فيه أعضاء المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات، وعدد كبير من السيدات المهتمات بدور المرأة والمساهمات في أنشطة المجلس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا