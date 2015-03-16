بالصور.. «قومي المرأة بالوادي الجديد» ينظم احتفالية بيوم المرأة المصرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفالية بيوم المرأة المصرية بمقر الفرع بمدينة الخارجة.

وحضر الاحتفالية العميد جمال عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة المساعد نائبا عن محافظ الوادي الجديد، والقي كلمة عن دور المرأة المصرية علي مدار التاريخ ودور الام في تنمية المجتمع . وقالت نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية تضمن محاور دور المرأة والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دور المرأة في نبذ العنف والتطرف ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت عزمي، أن المؤتمر شارك فيه أعضاء المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات، وعدد كبير من السيدات المهتمات بدور المرأة والمساهمات في أنشطة المجلس .