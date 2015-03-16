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أدوية جديدة للكولسترول تقلص مخاطر الأزمات القلبية إلى النصف

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أدوية جديدة للكولسترول تقلص مخاطر الأزمات القلبية إلى النصف أدوية جديدة للكولسترول تقلص مخاطر الأزمات القلبية إلى النصف
أظهرت دراسات عن مجموعة جديدة من الأدوية التجريبية لخفض الكولسترول أنها قد تقلص مخاطر الأزمات القلبية ومشاكل القلب الأخرى إلى النصف مقارنة بالأدوية التقليدية.

وفى الاجتماع السنوى لأطباء القلب الأمريكيين حيث طرحت الدراسات وصف الأطباء النتائج بأنها "مشجعة" لكنهم قالوا إن هناك حاجة لتجارب أكبر حتى يتحقق فهم كامل للعقاقير المعروفة باسم مثبطات بي.سى.إس.كيه9.

وشمل تحليل نحو 4500 مريض استمروا فى العلاج عاما بعد أن أنهوا التجارب الأولية لعقار ريباثا الذى تنتجه شركة أمجين وخلص إلى أن 0.95 فى المئة من الذين عولجوا بالعقار إلى جانب العلاج التقليدى تعرضوا "لحالة" قلبية مقارنة بنسبة 2.18 فى المئة ممن تلقوا علاجا تقليديا.

وعرفت أمجين ما تعنيه "بحالة" بأنه أما حالة وفاة أو أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو جلطة بسيطة أو ألم فى الصدر أو فشل فى وظائف القلب يحتاج علاجا فى المستشفى أو إلى تدخل جراحى لضمان تدفق الدم إلى القلب.

ومن بين الاعراض الجانبية وإن كانت نادرة لعقار ريباثا حدوث مشاكل فى الإدراك العصبى. ورأت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء أن هذا الجانب يجب مراقبته عن كثب.

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مصر 365