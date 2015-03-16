5 فوائد صحية لـ"بذر العنب".. أهمها مقاومة الاكتئاب والسرطان

فوائد بذور العنب

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن فوائد صحية عديدة لبذور العنب، أبرزها: فاعليتها فى الحد من خطر الإصابة بالأورام والسرطانات المختلفة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لبذور العنب، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل..

1.تتمتع بذور العنب بخواص رائعة مضادة للأكسدة نظراً لاحتوائها على تركيزات عالية من مركبات "proanthocyanidins "، والتى تعد خواصها المضادة للأكسدة أقوى بمقدار 20 مرة مقارنة بفيتامين "هـ"، وأقوى 50 مرة من بفيتامين "ج"، وهو ما يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالأمراض.

2.تساهم مركبات "proanthocyanidins " التى تحتوى عليها ببذور العنب فى تنشيط الدورة الدموية، وكما تساهم فى الحد من تورم الساقين وتقوية الأوعية الدموية وتقليل فرص الإصابة بدوالى الأوردة، بالإضافة إلى فاعليتها فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3.تتمتع بذور العنب بخواص مضادة للسرطان وفقاً للعديد من الأبحاث الطبية، حيث ثبت أن المواد الفعالة بها تساهم فى وقاية الجلد من الإصابة بالأشعة فوق البنفسجية، وكما أنها تقلل مستويات "azoxymethane"، أحد المواد المسرطنة الشائعة، والتى ترفع فرص الإصابة بسرطان القولون، وكما تحد من فرص الإصابة بسرطان الرأس والعنق.

بذور العنب تقاوم الاكتئاب وتحد من الدهون الزائدة

4.تتمتع بذور العنب بخواص رائعة فى تعزيز فرص التخلص من الدهون الزائدة وتقليل تراكمها بالجسم، نظراً لفاعليتها فى الحد من امتصاص الدهون.

5.وفقاً لدراسة طبية نشرت فى عام 2010 الماضى، تساهم بذور العنب فى مقاومة الاكتئاب، وتتمتع بخواص رائعة مضادة له، تماثل فاعلية عقار "imipramine "، نظراً لاحتوائها على مادة "proanthocyanidins ".

كيف نستخدم بذور العنب؟

على الرغم من طعمها المر بعض الشىء، إلا أن بذور العنب الأحمر مذاقها أفضل، ويمكن تناول البذور كاملة أو طحنها فى صورة بودرة، والتى يمكن إضافتها إلى الحساء والسلطة، وكما أن مستخلص بذور العنب متوفر فى صورة مكملات غذائية تباع بالصيدليات

موضوعات متعلقة

- "مستخلص بذور العنب".. أحدث علاج لسرطان الرأس والعنق