قوات فجر ليبيا تستعد لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش فى سرت

أعلن محمد الحصان آمر كتيبة 166 التابعة لقوات “فجر ليبيا” وصول تعزيزات عسكرية الاثنين للقوات المرابطة بمدينة سرت الليبية.

وأشار الحصان ، في تصريح مصور بثه حساب الكتيبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، إلى وصول حوالي 300 مركبة عسكرية متنوعة الاغراض وذلك لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش ) داخل مدينة سرت أطلق عليها اسم عملية ” الرمال المتحركة”.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت ليل الاحد امام مقر الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا في مدينة مصراتة ما أدى إلى مقتل عنصر من حراسات المعسكر إضافة الى إصابة ثلاثة اخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن التفجير متوعدا مدينة مصراتة بالكثير.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام دامية من المواجهات بين الكتيبة المكلفة بحماية مدينة سرت، الواقعة وسط ليبيا، وبين عناصر مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية المسيطرين على اجزاء كبيرة من المدينة.

واندلعت المواجهات عقب أسر الكتيبة 166 يوم الجمعة الماضي أربعة من عناصر داعش تم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ساعات وجرى التحفظ على الرابع ما ادى الى قيام مسلحي داعش بشن هجوم على نقطة استيقاف تابعة للكتيبة 166 .

وأعلن الحصان عن قتل وآسر عدد كبير من عناصر التنظيم ، مبينا أن هناك عددا كبيرا منهم من جنسيات مختلفة.

من جانبه نعى تنظيم “داعش” مقتل احد ابرز عناصره في المواجهات وهو التونسي احمد الرويسى المكنى بأبو زكريا التونسي.

يذكر أن هذه المواجهات هي الاولى بين قوات فجر ليبيا ومسلحي داعش .