أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قوات فجر ليبيا تستعد لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش فى سرت

Google+ Print
قوات فجر ليبيا تستعد لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش فى سرت قوات فجر ليبيا تستعد لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش فى سرت

قوات فجر ليبيا

أعلن محمد الحصان آمر كتيبة 166 التابعة لقوات “فجر ليبيا” وصول تعزيزات عسكرية الاثنين للقوات المرابطة بمدينة سرت الليبية.

وأشار الحصان ، في تصريح مصور بثه حساب الكتيبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، إلى وصول حوالي 300 مركبة عسكرية متنوعة الاغراض وذلك لشن عملية عسكرية كبيرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش ) داخل مدينة سرت أطلق عليها اسم عملية ” الرمال المتحركة”.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت ليل الاحد امام مقر الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا في مدينة مصراتة ما أدى إلى مقتل عنصر من حراسات المعسكر إضافة الى إصابة ثلاثة اخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن التفجير متوعدا مدينة مصراتة بالكثير.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام دامية من المواجهات بين الكتيبة المكلفة بحماية مدينة سرت، الواقعة وسط ليبيا، وبين عناصر مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية المسيطرين على اجزاء كبيرة من المدينة.

واندلعت المواجهات عقب أسر الكتيبة 166 يوم الجمعة الماضي أربعة من عناصر داعش تم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ساعات وجرى التحفظ على الرابع ما ادى الى قيام مسلحي داعش بشن هجوم على نقطة استيقاف تابعة للكتيبة 166 .

وأعلن الحصان عن قتل وآسر عدد كبير من عناصر التنظيم ، مبينا أن هناك عددا كبيرا منهم من جنسيات مختلفة.

من جانبه نعى تنظيم “داعش” مقتل احد ابرز عناصره في المواجهات وهو التونسي احمد الرويسى المكنى بأبو زكريا التونسي.

يذكر أن هذه المواجهات هي الاولى بين قوات فجر ليبيا ومسلحي داعش .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا