تجارب وشهادات في السرد العربي بمختبر السرديات ببيت السناري

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية والذي يشرف عليه الأديب منير عتيبة ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة ندوة بعنوان “تجارب وشهادات في السرد العربي”، وذلك الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس.

يشارك في الندوة الناقد والروائي المغربي الدكتور شعيب حليفي، والناقدة والروائية السورية الدكتورة شهلا العجيلي، والروائي اليمني محمد الغربي عمران، والروائي السوداني أمير تاج السر، والروائية اللبنانية بسمة الخطيب. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة.

يهدف اللقاء إلى مزيد من التعارف والتلاقي وتجسير الفجوات بين المبدعين والنقاد العرب من البلاد المختلفة، وهو أحد الأهداف الأساسية لإنشاء مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، كذلك التعرف على التجارب السردية الإبداعية والنقدية للمبدعين المشاركين، سمات هذه التجارب، والمشترك والمختلف فيها، خصوصًا أن المشاركين من كبار المبدعين والنقاد العرب ذوي التأثير الكبير على خريطة الثقافة العربية.

وصرح الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أنه سيتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ومختبر السرديات بالدار البيضاء بحضور كل من الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور شعيب حليفي مدير مختبر الدار البيضاء.