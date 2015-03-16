محافظ الأقصر يتجاهل حفل مهرجان السينما الأفريقية

تجاهل محافظ الأقصر، محمد بدر، الكرنفال الفني التي نظمته إدارة مهرجان السينما الإفريقية، اليوم الإثنين، للإعلان عن افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان مفضلا حضور اليوم المفتوح مع المواطنين بديوان عام المحافظة .

وإكتفى بدر بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والسفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق خوفا من ان يبدو أمام أهالى المحافظة كمحافظ مهرجانات ومناسبات كسابقيه من المحافظين الذين ركزوا جل جهودهم على المهرجانات والاحتفالات وتجاهلوا المشكلات الجادة تحت ذرائع مختلفة منها نقص التمويل أو الروتين والتعقيدات وللقوانين المتشابكة وأنه يريد ترسيخ سياسة جديدة تعتمد على خدمة المواطتين من خلال إستغلال الإمكانيات المتاحة.

وكانت مراسم الافتتاح للدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفرقية قد بدأت فى الحادية صباحاً بتحرك الذهبيات من أمام فندق ونتربلاس مع مراكب للفرق الفنية الشعبية حتى وصلت إلى معبد الكرنك بحضور السفراء الأفارقة وصناع السينما في مصر وأفريقيا .

وسيقام فى السادسة والنصف مساءاً بقاعة المؤتمرات الدولية حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي سيتم خلاله تكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو فضلاً عن إهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس .

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 22 من مارس بمشاركة 31 دولة أفريقية بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء ، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلماً ( طويل – قصير-تسجيلى –روائى ) منها 35 فيلماً مترجم للغة العربية منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان “كان” وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفاً من صناع السينما بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب .