إبطال مفعول ٦عبوات ناسفة بمزلقان وكوبري بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر

تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك وإبطال مفعول 6 عبوات ناسفة تم زرعها على مزلقان وأسفل كوبرى بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر .

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، تمكن فنى بهيئة السكة الحديد و3 خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بوضع جسم غريب على مزلقان بحر مويس خط (الزقازيق/ميت غمر).. وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وبالفحص تبين أنه عبوة ناسفة، وتمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها، وبتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات آخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبرى بحر مويس بالسكة الحديد، حيث تعامل معها خبراء المفرقعات وتفكيكها وإبطال مفعولها.

أ ش أ