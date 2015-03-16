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إبطال مفعول ٦عبوات ناسفة بمزلقان وكوبري بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر

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إبطال مفعول ٦عبوات ناسفة بمزلقان وكوبري بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر إبطال مفعول ٦عبوات ناسفة بمزلقان وكوبري بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر

صورة أرشيفية

تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك وإبطال مفعول 6 عبوات ناسفة تم زرعها على مزلقان وأسفل كوبرى بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر .

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، تمكن فنى بهيئة السكة الحديد و3 خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بوضع جسم غريب على مزلقان بحر مويس خط (الزقازيق/ميت غمر).. وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وبالفحص تبين أنه عبوة ناسفة، وتمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها، وبتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات آخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبرى بحر مويس بالسكة الحديد، حيث تعامل معها خبراء المفرقعات وتفكيكها وإبطال مفعولها.

أ ش أ

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