القبض على 15 إرهابيًا وتدمير 8 عشش ضمن الحملات العسكرية بشمال سيناء

شنت القوات المسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد من الحملات الأمنية ضد معاقل الجماعات المسلحة بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني، إن هذه الحملات والمداهمات أسفرت عن القبض على 15 إرهابيًا، مضيفًا أن القوات تمكنت من حرق 8 عشش تستخدمها العناصر المسلحة كنقاط تجمع وانطلاق لمهاجمة رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مدن شمال سيناء، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ الهجمات المسلحة، ومراقبة تحركات قوات الأمن فى مدن رفح والعريش والشيخ زويد.

وفى نطاق المنطقة العازلة، قام سلاح المهندسين بإزالة 16 منزلاً جديدًا في الـ500 متر الخاصة بالمرحلة الثانية، وبذلك يصبح إجمالى عدد المنازل التب تم إزالتها 980 منزلاً من إجمالي 1220.

ومن جانبها، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، أنها نفذت حملات أمنية مكثفة بالتعاون مع ضباط الأقسام الشرطية المختلفة في جميع مراكز ومدن المحافظة؛تحت اشراف اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية، وفرض السيطرة الأمنية في جميع مناطق المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان رسمي لها، أنها تمكنت من ضبط 56 من المحكوم عليهم، وذلك بالإضافة إلى ضبط 30 شخصًا مشتبهًا بهم.

وأضافت المديرية، أنها نفذت حملة بالتعاون مع مباحث الآداب، تم خلالها تفتيش 82 شقة مفروشة وشالية بمنطقة ساحل البحر، أسفرت عن تحرير بعض المحاضر.

وفى مجال المرور، تم فحص 54 حالة اشتباه، وتحرير 250 مخالفة مرورية متنوعة.