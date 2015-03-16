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تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنانة أنغام لـ 6 إبريل لتقديم المستندات

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تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنانة أنغام لـ 6 إبريل لتقديم المستندات تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنانة أنغام لـ 6 إبريل لتقديم المستندات

المطربة أنغام

قررت ،اليوم الاثنين، الدائرة الثانية مدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه مقامة من شركة إنتاج فنى ضد الفنانة أنغام لجلسة 6 إبريل لتقديم المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، وعضوية المستشارين شريف الماحى وأحمد محمد، وأمانة سر وليد عبد الغنى.

وقالت عريضة الدعوى التي تحمل رقم 1138 لسنة 2012، إن المطربة أنغام باعت وتنازلت عن الأغانى محل التداعى لصالح إحدى شركات التوزيع حيث قامت شركة التوزيع ببيعها مرة أخرى للشركة المدعية فأصبحت شركة الإنتاج صاحبة الحق الحصرى لاستغلال هذه المصنفات.

وأضافت عريضة الدعوى أن المطربة أنغام قامت باستغلال ألحان بعض المصنفات الفنية منها “سيدى وصالك، وليه سبتها” وغنائها في مهرجان موازين بالمغرب دون إذن من الشركة المدعية صاحبة الحق الحصرى للمصنفات، وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية.

ونوهت عريضة الدعوى بأن استغلال المصنفات دون الحصول على إذن من صاحب حق الاستغلال يعد منافسة غير مشروعة لصاحب الحق حسب ما جاء بالدعوى.

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