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منح شركة هندية حق إنتاج سوفالدى.. وبنجلاديش تطرح مثيله بـ400 جنيه

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منح شركة هندية حق إنتاج سوفالدى.. وبنجلاديش تطرح مثيله بـ400 جنيه منح شركة هندية حق إنتاج سوفالدى.. وبنجلاديش تطرح مثيله بـ400 جنيه
أكد الدكتور أحمد السواح خبير الدواء أثناء زيارته للهند مؤخرا، أن شركة ناتكو NATCO الهندية، قامت فى سرية تامة بإبرام اتفاق مع شركة جيلياد على تصنيع عقار السوفالدى الأصلى بعد أن قامت شركة جيلياد بالترخيص لها بإنتاجة وتسويقه وتصدريه بسعر 310 دولارات "2400 جنيه مصرى" للعلبة 28 قرصا، وذلك لتغطية جميع القطاعات الصحية بالهند سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص.

وأضاف السواح أن شركة ناتكو NATCOتعد الشركة الثامنة التى منحتها شركة جيلياد حق إنتاج دواء السوفالدى بخلاف الــ7 شركات الأخرى التى تم الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الشركة أعطتها الحق للتصدير خارج الهند لـــ91 دولة ليس من بينها وبنفس السعر، كما ستكون شركة "ناتكو" هى أولى الشركات الهندية التى تسجل المنتج رغم عدم الإعلان عنها مسبقا.

وأكد السواح أنه من المتوقع طرح الدواء فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجارى 2015، مضيفا أن هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة المصرية وشركة جيلياد فى الاتفاقية المبرمة بينها والموقعة خلال العام الماضى والذى يقتصر فيه السعر المخفض 2200 جنيه مصرى كسعر خاص لوزارة الصحة المصرية فقط والتى لم تتعد حتى الآن 250 ألف جرعة.

يذكر أنه رغم أن هناك 91 دولة سوف تمنحها الشركات الهندية السوفالدى الأصلى فإن مصر لن تكون ضمن هذه الدول باعتبار أن مصر تمثل أعلى نسب إصابة بفيروس سى للاحتفاظ بمكانتها فى السيطرة على السوق والربح الكبير الذى ستحققه من السوق المصرى.

وأوضح السواح أن شركة انسيبتا للصناعات الصيدلانية Incepta Pharmaceuticals ببنجلاديش قامت بإنتاج مثيل السوفالدى وتوفيره الشهر الماضى بالصيدليات للمرضى هناك بسعر 50 دولارا للعلبة 28 قرصا، والذى يعادل 400 جنيه مصرى تقريبا، موضحا أن مصر يمكنها أن تستورد من بنجلاديش.

وقال إن العضو المنتدب لشركة انسيبتا ببنجلادش أوضح أن الشركة تقدمت بدراسات الكفاءة والجودة المطلوبة منها من أجل الحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على تصديره لدول إفريقيا وجنوب آسيا.


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