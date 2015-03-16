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مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة أمريكية جديدة تكشف أن مشروبات الطاقة ترفع ضغط الدم، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل المساعدة فى الإصابة بأمراض القلب.

مشروبات الطاقة تؤثر على الشباب


>وفقا لموقع ساينس ديلى الطبى الأمريكى قاد الدراسة باحثون من مايو كلينيك الأمريكية، وشملت 25 من الشباب الأصحاء فى أعمار تتراوح بين 19 و40 سنة، وتم قياس معدل التغير فى ضغط الدم وضربات القلب لديهم قبل وبعد تناول مشروبات الطاقة العادية المتاحة تجاريا بـ30 دقيقة، ومقارنتها بأثر مشروب وهمى آخر عليهم.

الشباب غير المعتاد على الكافيين يتأثر بصورة كبيرة


>خلال الدراسة وجد الباحثون أن مشروبات الطاقة ترفع من ضغط الدم فى حالة الراحة لدى هؤلاء الشباب، ويتزايد هذا الأثر كثيرا فى الأفراد غير المعتادين على تناول منتجات الكافيين حيث أنها تؤثر فيهم بزيادة قدرها الضعف فى ضغط الدم، مقارنة بمن يتناولون الكافيين بانتظام بكمية تقارب 160 ملجم يوميا، وهو ما يمكن أن يتواجد فى كوب واحد من القهوة.

مشروبات الطاقة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب


>وبعد الدراسة حذرت الباحثة الرئيسية فيها بروفيسورة آنا سفاتيكوفا الأستاذة بمايو كلينيك من تأثير تناول مشروبات الطاقة على الشباب من أنها ترفع الضغط على المدى البعيد، خاصة فى الشباب غير المعتادين على تناول الكافيين وهو ما يزيد من خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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