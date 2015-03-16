لم تحصل على هدية بمناسبة “اليوم الأبيض” فخنقت زوجها بربطة عنقه

ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة، صباح اليوم الإثنين، للاشتباه في محاولتها قتل زوجها بدعوى تقصيره في تقديم هدية لها مقابل هديتها له في “عيد الحب”.

واحتجزت الشرطة المرأة البالغة من العمر 43 عاماً والمقيمة في منطقة ساكاي بغرب اليابان في منزلها بعد مكالمة طوارئ من الزوج البالغ من العمر 31 عاماً، حسبما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية نقلاً عن محققين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر التقرير أن الشرطة وصلت إلى المنزل لتجدها ممسكة بربطة عنق حول رقبة زوجها، وأشار التقرير إلى أن الرجل يعاني من جروح طفيفة.

وقالت المرأة للمحققين: “صحيح أنني كنت ممسكة بربطة العنق حول رقبته، ولكنني لم أكن أنوي قتله”.

وقالت المرأة إنها كانت “منزعجة” لأن زوجها لم يقدم لها هدية في “اليوم الأبيض” أو “يوم رد الهدية” الذي يصادف يوم الرابع عشر من شهر مارس (آذار) من كل عام.

وعادة تشتري النساء في اليابان هدايا للرجال – سواء كانوا أزواجاً أو أبناء أو آباء أو حتى زملاء في العمل – في يوم “عيد الحب” الذي يحل في الرابع عشر من فبراير (شباط) من كل عام، أما الرجال فلديهم فرصة للرد بالمثل في “اليوم الأبيض”، أي بعد مرور شهر على “عيد الحب”.