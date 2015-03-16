الداخلية: ضبط ١٥٣ من القيادات الوسطى للإخوان وأفراد اللجان النوعية

واصلت الأجهزة الأمنية متابعاتها الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، وتمكنت أمس من ضبط ١٠٩ من تلك العناصر من بينهم ٤١ مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ارتكاب أعمال عنف.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة أسفرت عن ضبط ٢١ عنصرا من أعضاء تلك اللجان على مستوى بعض محافظات الجمهورية وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والبحيرة وبنى سويف والشرقية .

وأضافت أنه فى إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على مستوى محافظات الجيزة، القليوبية، بنى سويف، الفيوم، فقد أسفرت المتابعات الأمنية عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالى المشاركين فيها حوالى ٩٠٠ شخص تقريباً تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم وضبط (4) منهم وبحوزتهم (12) زجاجة مولوتوف.

> كما أسفرت جهود الحملات الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار الجهود المبذولة لضبط العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا عن ضبط ١٩ من تلك العناصر على النحو التالى (القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس وقنا وأسيوط وشمال سيناء).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.