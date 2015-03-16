تاجيل استئناف وزيرة التضامن على حكم حبسها عام لـ 29 مارس الحالي

أجلت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء سيد وسكرتارية محمد عبد الحميد ، أولى جلسات الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على حكم حبسها عام وعزلها من منصبها، لجلسة 29 مارس الجاري.

وكانت محكمة جنح العجوزة ،قد حكمت بحبس “والي” سنة وعزلها من منصبها وكفالة 2000 جنيه لعدم تنفيذ حكم قضائي، واستئنافت هيئة قضايا الدولىي على قرار حبسها.

وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية ،قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشؤون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة.

ورفع صاحب الحكم دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة “غادة فتحى والي” لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.