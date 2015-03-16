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محافظ أسيوط يقرر مجازاة 14 من العاملين بمستشفى ديروط لتقصيرهم في عملهم

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محافظ أسيوط يقرر مجازاة 14 من العاملين بمستشفى ديروط لتقصيرهم في عملهم محافظ أسيوط يقرر مجازاة 14 من العاملين بمستشفى ديروط لتقصيرهم في عملهم

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، مجازاة 14 طبيب وممرض وإداري بمستشفى ديروط المركزي بخصم يومين من راتب كل منهم لتقصيرهم في أداء عملهم المنوطين به.

كانت لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة والتموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي قامت بالمرور على مستشفى ديروط المركزي بناءاً على تعليمات المحافظ للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتبين من المرور قيام أكثر من 26 طبيب وممرض وإدراي من العاملين بالمستشفى موقعين حضور وغير متواجدين بمقر عملهم دون سند قانوني وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة كما تم المرور على أقسام المستشفى المختلفة وتلاحظ تدني مستوى النظافة بالغرف ودورات المياه ووجود بعض الأجهزة المعطلة بوحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال المبتسرين وكذلك أخر تعقيم للقطن في غرف العمليات والجراحات منذ 5 أيام من تاريخ المرور فضلاً عن ضرورة إعداد خطة دفاع مدني للوقاية من مخاطر الحريق وخطة أخرى للطوارئ للوقاية من الكوراث الطبيعية.

تم إعداد تقرير مفصل عن عمل اللجنة وبعرضة على المحافظ أحاله للشئون القانونية بالمحافظة وبعد التحقيقات تبين ثبوت المخالفة على 14 طبيب وممرض وإداري وتم مجازاتهم بخصم يومين من رواتبهم وتوجيه عقوبة الإنذار لصيدلانيه بالمستشفى وحفظ ما نسب إلى 15 أخرين لعدم المخالفة وتم إستصدار قرار رقم 299 لسنة 2015 بهذا الشأن مع التنبيه على مدير المستشفى بمتابعة جميع الملاحظات التي جاءت بمحضر اللجنة وتلافيها.

من جانبه أكد محافظ أسيوط على ضرورة تغيير منظومة العمل وتحقيق الانضباط والالتزام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً أن لن تنهض إلا بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

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