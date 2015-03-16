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القبض على مسئول محطة وقود بـ15 مايو خزن سولارا لبيعه فى السوق السوداء

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القبض على مسئول محطة وقود بـ15 مايو خزن سولارا لبيعه فى السوق السوداء القبض على مسئول محطة وقود بـ15 مايو خزن سولارا لبيعه فى السوق السوداء
ألقى رجال شرطة بالقاهرة القبض على مسئول محطة موبيل بطريق الأوتوستراد بالقرب من 15 مايو، لتخزين 1222 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق معه.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية تفيد بقيام المدير المسئول عن محطة بنزين موبيل الكائنة بطريق الأتوستيراد مدخل الوسط بدائرة قسم 15 مايو بالتلاعب فى حصة السولار المدعم، فتم إعداد حملة استهدفت محطة البنزين حيث تبين وجود سيارة نقل محملة بـمكعب كامل سولار، ويقوم المسئول عن المحطة بضخ سولار بها.

وتم إيقاف ضخ السولار من المسدس وبقراءة العداد تبين أن السولار الذى تم ضخه بالمكعب (1222 لتر سولار)، وذلك بقصد بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم ضبط المسئول عن المحطة ويدعى "محمد.ر.إ" 23 سنة المدير المسئول عن المحطة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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