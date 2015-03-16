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تجديد حبس مسجل شرع فى قتل زميله داخل قسم الجمالية 15 يوما

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تجديد حبس مسجل شرع فى قتل زميله داخل قسم الجمالية 15 يوما تجديد حبس مسجل شرع فى قتل زميله داخل قسم الجمالية 15 يوما
أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس مسجل خطر 15 يوما، لاتهامه بالشروع فى قتل زميله داخل حجز قسم شرطة الجمالية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اعترف المجنى عليه "ل ح.م" مسجل خطر لزميله المتهم داخل محبسه بحجز قسم الجمالية، بأنه كان على علاقة بزوجة المتهم ، مما أثار حفيظته فقام بطعنه بمطواة كان يخبئها، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن المنوطة بالقسم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .

ومن جانب آخر قام أفراد الأمن بنقل المجنى عليه إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.
>وقررت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار مصطفى رضا، حبس المسجل خطر فى واقعة شروع فى قتل زميله داخل محبسهما بقسم شرطة الجمالية .
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مصر 365