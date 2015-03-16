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النيابة تستمع إلى أقوال مجند أمن متهم بقتل زميله وإصابة آخر بالجيزة

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النيابة تستمع إلى أقوال مجند أمن متهم بقتل زميله وإصابة آخر بالجيزة النيابة تستمع إلى أقوال مجند أمن متهم بقتل زميله وإصابة آخر بالجيزة
يستمع بدر مروان وكيل أول نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، إلى أقوال مجند الأمن المركزى المتهم بقتل زميله وإصابة آخر أثناء توفقهم بخدمتهم أمام مديرية أمن الجيزة أمس، حيث أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المتوفى وانتداب الأدلة الجنائية.

وكان شهود عيان قد سمعوا دوى إطلاق نار بمحيط مبنى مديرية أمن الجيزة، وبالتوجه إلى المكان تبين وفاة مجند وإصابة آخر، وذلك على يد زميل لهم بخدمتهم، وتبين أن المتهم ويدعى "عماد أبو العيون" قد خرجت من سلاحه الميرى طلقتين، الأولى أصابت المتوفى برأسه وأحدثت فتحة دخول وخروج، والثانية أصابت المجند الثانى بالبطن.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم لم يروا شيئا ولكنهم سمعوا إطلاق الرصاص فتوجهوا ناحية مصدر الصوت ليجدوا المجنى عليه ملقيا على الأرض والدماء تسيل منه.

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مصر 365