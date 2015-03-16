حبس شقيقين تحايلا على قريبهما وسرقا عقود أرضه الزراعية ببنى سويف

نجحت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف فى حل لغز قيام ملثم باقتحام منزل وتهديد صاحبه المسن بالسلاح وسرقة عقود أرضه الزراعية حيث تبين أن شقيقين من أقاربه (ابنى عمه) اتفقا على قيام أحدهما بالدخول إلى المنزل والجلوس مع صاحبه بعد ترك الباب مفتوحا ليقوم الثانى بالدخول وتهديدهما وسرقة العقود بالإكراه ومبلغ مالى.

تحرر المحضر رقم 1077 إدارى المركز بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وقرر المستشار تامر الخطيب حبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على دمه التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تلقى العقيد محمد عبد المنعم نائب مأمور مركز ناصر بلاغا من رمضان عبد التواب عبد الرحمن عبد اللطيف 62 سنة بالمعاش يقيم بندر ناصر يفيد أن لديه ولدين معاقين وفوجئ أثناء تواجده بالمنزل بصحبة أحد أقاربه (أبناء عمومه) بملثم يقتحم المنزل حاملا سلاح نارى (فرد) ويسرق عقود الأرض الزراعيه مبلغ 3 آلاف جنيه ويفر هاربا بعد تمكنه من حبسه ونجليه المعاقين وابن عمه فى إحدى غرف المنزل وأضاف تمكنت من الخروج ومن معى بعد هروب اللص.

تم إخطار اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن بالواقعة فكلف اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها.

تم تشكيل فريق بحث يقود مدير المباحث الجنائية وبتكثيف تحريات وحدة مباحث ناصر تبين أن وراء الواقعة أبناء عم صاحب المنزل بعد اتفاقهما معا على ارتكاب الواقعة نظرا لوجود المجنى عليه برفقة نجليه المعاقين مستغلين ترددهما على قريبهما فى أى وقت.

تمكنت قوة من الشرطة يقودها الرائد هشام جلال رئيس مباحث مركز ناصر وبرفقته النقباء محمود أبو زيد وكريم فوزى ومحمد شلبى، من ضبط أحمد ع.33 سنة فلاح، وشقيقه محمود 31 سنة فلاح يقيمان بندر ناصر واعترفا المتهمان بقيام الثانى بدخول المنزل ليلا وجلوسه مع نجل عمه للحديث فى شئون الزراعة تاركا الباب مفتوحا ليدخل الأول حاملا سلاح ويهددهما ويجبرهما على الدخول والولدين المعاقين إلى غرفة ويغلقها عليهم ويستولى على عقود الأرض الزراعية والمبالغ المالية الموجودة قبل هروبه.