ممثل الجامعة العربية بالسودان: نعتزم عقد مؤتمر للقضايا الإنسانية بولايات الجنوب

تعتزم الجامعة العربية إقامة مؤتمر "عربى أفريقى" لمعالجة القضايا الإنسانية التى أفرزتها الحرب بالولايات الجنوبية فى السودان، وأشارت الجامعة إلى موافقة حكومة الخرطوم على انعقاد هذا المؤتمر، الذى يجرى التشاور حوله حاليا مع عدة دول عربية وأفريقية.

وقال ممثل الجامعة العربية بالسودان السفير صلاح حليمة فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، "إن الجامعة تدعم الحوار الوطنى "السودانى- السودانى"، الذى دعا إليه الرئيس السودانى عمر البشير".

وأضاف أنه إذا كان لابد من وجود دور دولى فى الحوار السودانى بين الفرقاء، فيجب ألا يتعدى دور المراقب فقط، وأن يكون هذا الدور محدودا، كاشفا عن مساع وأدوار مهمة ستقوم بها الجامعة العربية خلال الأيام القادمة مع الأطراف بما فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التى يقودها ثامبو أمبيكى.

وتابع "مساعينا تهدف لدفع مفاوضات المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان" فى كل مراحلها السياسية والإنسانية والأمنية، لافتا إلى أن هذا التوجه ينطلق من دور عربى أفريقى خالص".

وأكد حليمة أن مؤتمر معالجة القضايا الإنسانية للولايات الجنوبية بالسودان، وجد الموافقة والقبول من جانب الخرطوم، وهناك مشاورات واتصالات مع بعض الدول العربية والأفريقية للمشاركة فى هذا المؤتمر.

وفى السياق، أكد السفير صلاح حليمة أن وفد الجامعة العربية، الذى يجرى مباحثات مع المسئولين بالخرطوم هذه الأيام، بحث الترتيبات الخاصة بمراقبة الانتخابات العامة بالبلاد التى ستجرى فى 13 أبريل المقبل، والتى أكد أنها حق دستورى للمواطن السودانى.

وقال "إن الشعوب تتطلع إلى أدوار مهمة للجامعة العربية، خاصة حول القضايا المهمة التى تواجه الموقف العربى بصورة عامة، مشيرا إلى أن مبادرة السودان للأمن الغذائى العربى، يجب أن تحظى بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن السودان قد قام بتوفير كل المطلوبات العملية، لتمضى المبادرة إلى الأمام".

وشدد على أن دول الخليج هى الأقدر على توفير التمويل المطلوب للمشروعات، التى تعجل بإنجاح المبادرة، حيث لابد من إنشاء آلية للأمر، مؤكدا أن الانفراج، الذى تشهده علاقات السودان مع الدول العربية مؤخرا، يعتبر من أهم العوامل لإنجاح هذه المبادرة.