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القوات العراقية توقف هجومها على تكريت للسماح للمدنيين بالمغادرة

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القوات العراقية توقف هجومها على تكريت للسماح للمدنيين بالمغادرة القوات العراقية توقف هجومها على تكريت للسماح للمدنيين بالمغادرة
توقفت العمليات العسكرية التى تستهدف استعادة مدينة تكريت التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بشكل مؤقت للسماح للمدنيين فى مسقط رأس صدام حسين بالمغادرة، بحسب وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان.

وقال الغبان إن الهجوم، الذى بدأ فى مطلع هذا الشهر، حقق 90 فى المئة من أهدافه وقصر وجود المسلحين فى جزء صغير من وسط المدينة.

وأضاف أن متطرفى داعش فخخوا العديد من المبانى فى وسط تكريت وأن القوات العراقية، المدعومة بالميليشيات الشيعية والمستشارين الإيرانيين، أبطأت تقدمها للحد من سقوط ضحايا فى صفوفها وحماية البنية الأساسية ولتمكين السكان من المغادرة، وتحدث الوزير اليوم الاثنين من مدينة سامراء القريبة، ولم يذكر إطارا زمنيا لاستئناف العمليات، قائلا إن ذلك "متروك للقادة فى الميدان."

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