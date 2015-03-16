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تأجيل محاكمة الراقصة "صافيناز" فى إهانة العلم المصرى لجلسة 6 أبريل

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تأجيل محاكمة الراقصة "صافيناز" فى إهانة العلم المصرى لجلسة 6 أبريل تأجيل محاكمة الراقصة "صافيناز" فى إهانة العلم المصرى لجلسة 6 أبريل
قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين وسكرتارية سامى أبو غريب، تأجيل أولى جلسات دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، فى القضية رقم ٤٢٧٧ لسنة ٢٠١٤، لجلسة 6 أبريل للمستندات.

وكان قد أحال أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة علم المصرى.

- "جنح العجوزة" تنظر اليوم أولى جلسات اتهام "صافيناز" بإهانة علم مصر
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