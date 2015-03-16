متهمة بـ"أحداث الوزراء": احكموا عليا بالإعدام.. والقاضى: بلاش أفلام عربى

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإخراج المتهمة نعمة سيد، إحدى المتهمات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وفور خروج المتهمة أجهشت بالبكاء، قائلةً لهيئة المحكمة: "أنا عملت إيه علشان أتعامل المعاملة دى"، " لو هتحكم عليا احكم بالإعدام ولا يوم واحد فى السجن"، وهو ما أثار غضب المستشار محمد ناجى شحاتة، ليعقب على حديث المتهم قائلًا: بلاش أفلام عربى ومش عاوز أسمع كلام تانى.

فيما، طالب الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، نظرًا لخلو الأوراق من شهود رؤية بشأن الواقعة، فى الوقت الذى قدم خلاله الدفاع دفعًا بعدم جدية التحريات.

وأشار الدفاع إلى تناقض ما أبداه المتهمون خلال اعترافاتهم أمام النيابة مع طبيعة الأحداث وملابساتها، قائلًا: إن ما ورد بأقوال المتهمين يتعارض مع الحقيقة، وهو ما استدعى الدفاع للدفع ببطلان الاعترافات وعدم الاعتداد بها.

وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم كريم على سعد الدين عرضه على الطب الشرعى، وقال إن لديه مرضا عقليا يمنعه من السيطرة على أفعاله، وأخرجت المحكمة المتهم من القفص وقامت بمناظرته ولكنه نفى مرضه وقال إنه لا يتذكر الأحداث برمتها.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهماً أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.