تأجيل اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات للغد

تأجل عقد اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى صباح الغد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، دراسة السيناريوهات الثلاث التى تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قد صرح فى وقت سابق، بأن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحه فقط على بعض الدوائر، لافتاً إلى أن اللجنة ستسعى ألا تريد نسبة الانحراف بين الدوائر" متوسط الوزن النسبي"، عن 20%، تجنباً للوقوع فى أزمة طعون جديدة.

>