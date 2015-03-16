وزير التعليم يستدعى مدير مركز المناهج لبحث واقعة تزوير كتاب تاريخ الثانوية

استجابة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان بالصور.. كارثة.. تزوير التاريخ بمنهج الثانى الثانوى.. خطأ فى توثيق المعارك والفتوحات.. القادسية وفتح مصر والقدس واليرموك مغلوطة وتجاهل غزوات الرسول.. وتقرير للمعلمين: أخطاء منهجية بكتاب "الجغرافيا"، قرر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم المصرى، استدعاء مدير مركز المناهج التربوية اليوم لفتح تحقيق عاجل فى الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يطيح الوزير بمدير المركز وإعادة هيكلة المركز من جديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة جديدة من استاتذة الجامعات لتطوير المناهج لطلاب التعليم ما قبل الجامعى.

وأوضح المصدر الذى طلب عم ذكر اسمه أنه من المتوقع أن تتم هكيلة المركز فى وقت قصير أو فى موعد غايته أسبوعا حتى يتم يستطيع فريق العمل الجديد وضع المناهج الجديدة وتطوير الكتب.

- بالصور.. كارثة.. تزوير التاريخ بمنهج الثانى الثانوى.. خطأ فى توثيق المعارك والفتوحات.. القادسية وفتح مصر والقدس واليرموك مغلوطة وتجاهل غزوات الرسول.. وتقرير للمعلمين: أخطاء منهجية بكتاب "الجغرافيا"

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