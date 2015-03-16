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البيشمركة الكردية والتحالف الدولى يحررون قرى عراقية جنوبى كركوك

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البيشمركة الكردية والتحالف الدولى يحررون قرى عراقية جنوبى كركوك البيشمركة الكردية والتحالف الدولى يحررون قرى عراقية جنوبى كركوك
أفاد اللواء مريوان عبد الله قائد قوات الاسناد الثانية فى قوات البيشمركة الكردية اليوم الاثنين بان قوات مكافحة الارهاب والبيشمركة وبأسناد من قوات التحالف الدولى تمكنت من تطهير ثلاث قرى عراقية استراتيجية من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم ( داعش) جنوبى كركوك 250 كم شمالى بغداد .

وقال عبد الله ، فى تصريح صحفى إن "قوات البيشمركة ومكافحة الارهاب تمكنت من تطهير قرى سعد والوحده وخالد جنوبى كركوك من سيطرة داعش وهى الان تحت سيطرتنا بشكل تام ".

وأضاف أن العملية تمت بإسناد من طيران التحالف الدولى وان الطيران قصف رتلا لداعش واحدث تدميرا كبيرا به وان العملية اعتمدت على الشروع بعملية أمنية وفق خطط محكمه بدأت فجر اليوم وقد حققت نجاحا كبيرا لان القرى مهمة وذات موقع استراتيجى مطل بالجانب الغربى لقضاء داقوق على امتداد الطريق الدول الرابط بين بغداد وكركوك ، أوضح أن "الطريق بين بغداد كركوك قد أغلق بسبب العمليات العسكرية لكننا حققنا نصرا على داعش".

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مصر 365